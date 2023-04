‘The Good Mothers’: su Disney+ la nuova serie con Gaia Girace e Micaela Ramazzotti (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ disponibile in esclusiva su Disney+ la nuova serie originale italiana ‘The Good Mothes’. La fiction è interpretata dalla 19enne di Vico Equense, Gaia Girace (L’amica geniale) nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè (Catch-22, I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, Favolacce) in quelli di Anna Colace, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il Traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) in quello di Carmine e con Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La prima cosa bella) nel ruolo di Lea Garofalo. Racconta la ‘ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ disponibile in esclusiva sulaoriginale italianaMothes’. La fiction è interpretata dalla 19enne di Vico Equense,(L’amica geniale) nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè (Catch-22, I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra – La, Favolacce) in quelli di Anna Colace, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il Traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) in quello di Carmine e con(La pazza gioia, La prima cosa bella) nel ruolo di Lea Garofalo. Racconta la ‘ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno ...

