The Equalizer 3: Denzel Washington affronterà la mafia italiana nel sequel (Di giovedì 6 aprile 2023) La sinossi ufficiale di The Equalizer 3 anticipa che la prossima missione di Robert McCall sarà affrontare la mafia nel sud Italia. Denzel Washington si prepara a fare ritorno in The Equalizer 3 e una nuova sinossi anticipa che stavolta il suo Robert McCall sarà impegnato ad affrontare la mafia italiana. Liberamente basato sull'omonima serie televisiva degli anni '80, The Equalizer - Il vendicatore del 2014 ha introdotto al pubblico il perrsonaggio di Robert McCall, interpretato da Denzel Washington, un agente di intelligence in pensione che usa le sue abilità per proteggere una giovane prostituta. Washington è tornato per un sequel nel 2018 ed è stato confermato all'inizio del 2022 per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) La sinossi ufficiale di The3 anticipa che la prossima missione di Robert McCall sarà affrontare lanel sud Italia.si prepara a fare ritorno in The3 e una nuova sinossi anticipa che stavolta il suo Robert McCall sarà impegnato ad affrontare la. Liberamente basato sull'omonima serie televisiva degli anni '80, The- Il vendicatore del 2014 ha introdotto al pubblico il perrsonaggio di Robert McCall, interpretato da, un agente di intelligence in pensione che usa le sue abilità per proteggere una giovane prostituta.è tornato per unnel 2018 ed è stato confermato all'inizio del 2022 per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : A Cinecittà The Equalizer 3, il nuovo film ai ritocchi finali: E' arrivato Denzel Washington, volto del personaggio… - glooit : A Cinecittà The Equalizer 3, il nuovo film ai ritocchi finali leggi su Gloo - GiancarloMazz18 : Il pronostico di Daniel Maldini 'THE EQUALIZER' su Napoli-Milan ' Questa esperienza mi sta aiutando molto, come pe… - zevunderskin : agli inglesi non gli rimane (per ripicca) che inviare le munizioni all #uranioimpoverito Londra negli ultimi 30 an… -