Tesla Model 2 - Secondo fonti cinesi sarà una piccola Model Y da 4 milioni di unità all' anno

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sul numero di Quattroruote di aprile, in edicola, raccontiamo tutto quello che sappiamo - i retroscena, i fatti assodati e le ipotesi che sono invece ancora aperte - sulla futura2, cioè lapiù accessibile di sempre, con un prezzo di attacco che potrebbe collocarsi al di sotto della soglia dei 30 mila euro (25 mila dollari negli States), quando finalmente arriverà sul mercato. Nel 2026? Beh, la data esatta è tra le questioni aperte. Assieme al tipo di carrozzeria: hatchback o crossover? Nella nostra storia spieghiamo che cosa accrediterebbe di più la prima ipotesi e che cosa invece farebbe propendere per la seconda. Ora arrivano indiscrezioni fresche fresche dalla Cina, che, se attendibili, sposterebbero l'ago della bilancia un po' più verso le ruote alte. Ma non è l'unica novità. Quattrodi ...