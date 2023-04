Tesla Model 2 - Secondo fonti cinesi sarà una piccola Model Y da 4 milioni di unità all' anno

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sul numero di Quattroruote di aprile, in edicola, raccontiamo tutto quello che sappiamo - i retroscena, i fatti assodati e le ipotesi che sono invece ancora aperte - sulla futura2, cioè lapiù accessibile di sempre, con un prezzo di attacco che potrebbe collocarsi al di sotto della soglia dei 30 mila euro (25 mila dollari negli States), quando finalmente arriverà sul mercato. Nel 2026? Beh, la data esatta è tra le questioni aperte. Assieme al tipo di carrozzeria: hatchback o crossover? Nella nostra storia spieghiamo che cosa accrediterebbe di più la prima ipotesi e che cosa invece farebbe propendere per la seconda. Ora arrivano indiscrezioni fresche fresche dalla Cina, che, se attendibili, sposterebbero l'ago della bilancia un po' più verso le ruote alte. Ma non è l'unica novità. Quattrodi ...

Come si vede, tutto fa pensare alla famosa vettura compatta Model 2 da 25.000 dollari. In ogni caso, le ambizioni sono serie, poiché questo obiettivo rappresenta il doppio delle vendite della Model 3/Y. Model 2 minaccia di essere una delle protagoniste assolute della svolta decisiva verso la auto elettrica di massa. La piccola di Elon Musk, attesa dopo il 2025, data cruciale per l'arrivo di

Nome a parte, stando al documento, questo modello potrà contare su di una batteria da 53 kWh con celle del tipo LFP (litio-ferro-fosfato). Inoltre, Tesla evidenzia che questa vettura ha un potenziale