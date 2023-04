Tesla Model 2 sarà l' elettrica per superare tutto e tutti?

(Di giovedì 6 aprile 2023)2 minaccia di essere una delle protagoniste assolute della svolta decisiva verso la autodi massa . La piccola di Elon Musk, attesa dopo il 2025 , data cruciale per l'arrivo di ...

una cifra destinata "secondo le previsioni" a superare quota 2 miliardi entro il 2035, una previsione nemmeno così tanto improbabile considerati gli ultimi rumor circolati sulla Model 2. Mentre ci aspettavamo qualche anticipazione sulla nuova compatta di Tesla, che potrebbe chiamarsi Model 2, nel corso dell'Investors Day dello scorso 1° marzo, dove invece la Casa californiana non ha svelato alcun dettaglio in merito, un primo assaggio della vettura ...

Tesla Model 2, baby elettrica da 4 milioni di esemplari all'anno Il Sole 24 ORE

Tesla Model 2 minaccia di essere una delle protagoniste assolute della svolta decisiva verso la auto elettrica di massa. La piccola di Elon Musk, attesa dopo il 2025, data cruciale per l’arrivo di ...Tesla Model 2 sarà prodotta in 4 milioni di unità all'anno E' questo il nuovo rumor che circola online sui piani di Elon Musk.