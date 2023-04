Terremoto, Mattarella “Memoria impegno per completare ricostruzione” (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 uno dei terremoti più devastanti della nostra storia recente ha propagato morti e distruzioni a L’Aquila e nei paesi vicini. L’Italia intera si strinse attorno a chi fu gettato nel dolore, nella paura, nel bisogno. L’immediato sentimento di solidarietà, che appartiene al nostro essere italiani, ha aiutato aquilani e abruzzesi nella fatica annosa di riconquistare spazi di vita, legami di comunità, percorsi verso il futuro. Questo giorno di Memoria è, per la Repubblica, un rinnovato giorno di impegno. L’impegno di completare la ricostruzione, di sostenere una rinascita piena della vita civile, sociale, economica, culturale della città”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ha inviato al ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 uno dei terremoti più devastanti della nostra storia recente ha propagato morti e distruzioni a L’Aquila e nei paesi vicini. L’Italia intera si strinse attorno a chi fu gettato nel dolore, nella paura, nel bisogno. L’immediato sentimento di solidarietà, che appartiene al nostro essere italiani, ha aiutato aquilani e abruzzesi nella fatica annosa di riconquistare spazi di vita, legami di comunità, percorsi verso il futuro. Questo giorno diè, per la Repubblica, un rinnovato giorno di. L’dila, di sostenere una rinascita piena della vita civile, sociale, economica, culturale della città”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio ha inviato al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Terremoto, Mattarella “Memoria impegno per completare ricostruzione” - danieledv79 : RT @ReggioViva: Messaggio del Presidente #Mattarella nel 14° anniversario del terremoto dell’Aquila @Quirinale - GiovaValentini : In un Paese che, a 14 anni di distanza dal terremoto del Centro Italia, non ha ancora completato la ricostruzione (… - globalistIT : - BinaryOptionEU : RT 'Terremoto dell'Aquila, il messaggio di Mattarella: 'La rinascita della città è un dovere che chiama in causa tu… -

Terremoto L'Aquila, Mattarella: 'Rinascita città dovere che chiama in causa tutti' Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco del ... Il doloroso ricordo degli studenti che morirono a causa del terremoto deve spingere proprio al rilancio ... Terremoto L'Aquila, Mattarella: "Rinascita città dovere che chiama in causa tutti" Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco del ... Il doloroso ricordo degli studenti che morirono a causa del terremoto deve spingere proprio al rilancio ... L'Aquila, Mattarella e Meloni: impegno a completare ricostruzione post sisma Leggi Anche Vittime terremoto dell'Aquila, risarcimenti tagliati per concorso di colpa: 'Restarono a dormire nell'edificio crollato' Terremoto LAquila, il risarcimento agli eredi di alcune delle vittime Terremoto LAquila, il risarcimento agli eredi di alcune delle vittime - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Sisma de L'... Così il presidente della Repubblica Sergio, in un messaggio inviato al sindaco del ... Il doloroso ricordo degli studenti che morirono a causa deldeve spingere proprio al rilancio ...Così il presidente della Repubblica Sergio, in un messaggio inviato al sindaco del ... Il doloroso ricordo degli studenti che morirono a causa deldeve spingere proprio al rilancio ...Leggi Anche Vittimedell'Aquila, risarcimenti tagliati per concorso di colpa: 'Restarono a dormire nell'edificio crollato'LAquila, il risarcimento agli eredi di alcune delle vittimeLAquila, il risarcimento agli eredi di alcune delle vittime - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Sisma de L'... L'Aquila, Mattarella e Meloni: impegno a completare ricostruzione post sisma TGCOM Terremoto, Mattarella “Memoria impegno per completare ricostruzione” Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ha inviato al sindaco del Comune dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Il doloroso ricordo degli studenti che morirono a causa del ... Terremoto L'Aquila, Mattarella: ''Impegno a completare ricostruzione'' Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Sindaco del Comune dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il seguente messaggio: «Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 uno dei terremoti più ... Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ha inviato al sindaco del Comune dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Il doloroso ricordo degli studenti che morirono a causa del ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Sindaco del Comune dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il seguente messaggio: «Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 uno dei terremoti più ...