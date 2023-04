Terremoto L’Aquila | Meloni | “Continueremo a fare la nostra parte per la ricostruzione”

(Di giovedì 6 aprile 2023) “Sono trascorsi 14 anni da quel terribiledel 6 aprile 2009 che colpì con forzae l’Abruzzo. Quella tragedia toccò il cuore e la mente di tutti gli italiani, che non si tirarono indietro di fronte alle difficoltà e dimostrarono grande solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite. Onoriamo la memoria delle 309 vite L'articolo proviene da Inews24.it.

14 anni dopo. Tanto è passato daldel 6 aprile 2009 che spazzò via la città abruzzese e ancora oggi lascia i suoi segni nel capoluogo. Nel giorno dell'anniversario del sisma che ...'Accolgo volentieri'invito del sindaco Pierluigi Biondi ad indossare oggi il "fiore della memoria" in ricordo delle 309 vittime delche il 6 aprile 2009 colpì la città dell'. Accelerare sulla ......ricordo degli studenti che morirono a causa deldeve ... come confermato dai terremoti che hanno fatto seguito a quello de'...dai terremoti che hanno fatto seguito a quello de. ...