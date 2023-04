Terremoto Aquila | Mattarella | «Rinascita città dovere che chiama in causa tutti»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono trascorsi 14 anni dal terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì L'Aquila e l’Abruzzo. Quella tragedia to… - matteosalvinimi : Il #6aprile di 14 anni fa un tragico terremoto colpiva L’Aquila e l’Abruzzo, scuotendo l’Italia intera. Teniamo viv… - poliziadistato : #pernondimenticare #6aprile 2009 ore 3,32 a L’Aquila e nei comuni vicini gli abitanti furono colti da una violenta… - ginugiola : RT @caritas_milano: 309 vittime 1.600 feriti 65.000 sfollati #6aprile 2009 L'Aquila, 14 anni fa il terribile terremoto che devastò la citt… - TheCarrese : RT @localteamtv: L'Aquila: a 14 anni di distanza dalla potente scossa di terremoto, sono ancora visibili le 'cicatrici' del sisma sugli edi… -

Ci sono ancora impalcature e strutture di sostegno su quel che rimane della chiesa di Santa Maria Paganica, nella frazione di Paganica (L'), gravemente danneggiata daldel 2009. L'iter per l'avvio del restauro è in stallo. La sua edificazione viene fatta risalire ai primissimi anni del XIV secolo, come testimonia anche ...A 14 anni dal devastantede L', Sergio Mattarella ha scritto al sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi. 'Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 uno dei terremoti più devastanti della nostra storia ...L'. Nel 14esimo anniversario deldel 6 aprile 2009, L'ricorda le vittime. La strage di giovani nella casa dello studente è stata commemorata e ricordata questa mattina con la deposizione di fiori sotto alle Ali d'...

L'Aquila, 6 aprile 2009: le foto simbolo del terremoto - Primopiano Agenzia ANSA

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “La mia preghiera per le vittime del terremoto che 14 anni fa ha devastato L’Aquila e la mia sentita vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri affetti più cari in ...Il 6 aprile è un giorno di memoria per l’Aquila e per l’Italia intera, una data che richiama alla mente il tragico sisma del 2009 che devastò la città e causò la morte di 309 persone. In occasione del ...