Terremoto a L’Aquila | il ricordo del Presidente Rocca nel quattordicesimo anniversario

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : 309 vittime 1.600 feriti 65.000 sfollati #6aprile 2009 L'Aquila, 14 anni fa il terribile terremoto che devastò la… - poliziadistato : #pernondimenticare #6aprile 2009 ore 3,32 a L’Aquila e nei comuni vicini gli abitanti furono colti da una violenta… - DPCgov : #6aprile 2009 #terremoto #Abruzzo. Alle 3.32 una scossa di magnitudo 5.9 colpì l’Aquila. Sul campo, a 48 ore, opera… - angheluruju11 : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella nel 14° anniversario del #terremoto de L’#Aquila: - mariasole_s : RT @isainsolia: L’Aquila, 6 aprile 2009. Ore 3.32, un boato. Macerie e nuvole di polvere: in 23 secondi il terremoto ha portato via i sogni… -

Questo quattordicesimo anniversario deldedel 2009 è un momento per ricordare le vite perse e il grande impatto che'evento ha avuto sulla città e sulla regione di Abruzzo. È ...... nell'anniversario deldell'del 2009, torna di ...ripartire e rimarginare la ferita anche economica che il... Ci spiega cos'è il programma NextAppennino "NextAppennino è'..."A quattordici anni da quella terribile notte, è ancora vivo in noi il dolore per le 309 vittime del'intera Nazione oggi si stringe attorno alla città e ai familiari di chi non c'è più". Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione ...