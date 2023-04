Terre rare | le conseguenze in Europa della ritorsione cinese

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 aprile 2023) La Cina potrebbe vietare l’export di tecnologie e know how per la raffinazione die manifattura dei magneti permanenti di(Ree), asset industriali cruciali per la fabbricazione di motori elettrici e turbine eoliche, oltre all’impiego in vari sistemi militari. La misura, che segue l’aggiornamentolista di materiali ritenuti “strategici” per Pechino, sembra rievocare quanto già avvenuto più di un decennio fa, quando alla luce di una crisi diplomatica con il Giappone sulle isole contese di Senkaku/Diaoyu la Repubblica Popolarerispose vietando le esportazioni dei materiali strategici verso le industrie giapponesi. Si tratta di un’escalation nell’attuale contesto internazionale, che vede Stati Uniti e Cina – e non ultimo gli alleati di Washington – sempre ...