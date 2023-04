Terra Amara spoiler turchi, chi tenta di togliersi la vita (Di giovedì 6 aprile 2023) Scopriamo insieme che cosa sta per accadere di davvero eclatante all’interno della nostra amatissima soap opera che arriva dalla turchia. Ogni giorno possiamo vedere in onda un nuovo appuntamento del programma che era iniziato in sordina solamente d’estate ma che il pubblico ha chiesto a gran voce che proseguisse, stiamo parlando di Terra Amara ovviamente. Cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara? spoiler incredibile – Credit Instagram TerraAmaraofficial – GrantennistoscanaCome sappiamo, però, nel suo paese d’origine, la turchia, le trame sono più avanti rispetto a quello che vediamo noi, ecco quindi che arriva un’indiscrezione davvero incredibile su quello che vedremo presto, ecco di cosa si tratta. Terra ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 6 aprile 2023) Scopriamo insieme che cosa sta per accadere di davvero eclatante all’interno della nostra amatissima soap opera che arriva dallaa. Ogni giorno possiamo vedere in onda un nuovo appuntamento del programma che era iniziato in sordina solamente d’estate ma che il pubblico ha chiesto a gran voce che proseguisse, stiamo parlando diovviamente. Cosa succederà nelle prossime puntate diincredibile – Credit Instagramofficial – GrantennistoscanaCome sappiamo, però, nel suo paese d’origine, laa, le trame sono più avanti rispetto a quello che vediamo noi, ecco quindi che arriva un’indiscrezione davvero incredibile su quello che vedremo presto, ecco di cosa si tratta....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gjsvlle : @jensovly terra amara serie turca di grande qualità soprattutto perché c'è lei - jensovly : @gjsvlle don’t worry che non so nemmeno cosa sia terra amara non accendo la tv dal 2015?????????? - gjsvlle : @jensovly io so che ora tu riderai ma io...io guardo terra amara OKAY È INTRIGANTE E BELLA COME SERIE e vedere che… - martyspace97 : Devo sapere una cosa di terra amara? Qualcuno lo guarda e mi sa dire come va a finire? Voglio lo spoiler dello spoiler ?? - puercocan : RT @Simonasoleluna: Guardare una puntata di terra amara non è per nulla stressante 20 secondi e pubblicità #terraamara -