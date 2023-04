Terra amara, spoiler: Jülide rischia la carriera, chi l'ha incastrata? (Di giovedì 6 aprile 2023) A Terra amara, il Pubblico Ministero Jülide Yalç?nkaya si ritroverà presto nei guai fino al collo, come raccontano gli spoiler relativi ai prossimi episodi. La donna, infatti, verrà sospesa dal servizio a causa di un'accusa molto grave proprio mentre sarà impegnata a difendere Züleyha Altun. Quest'ultima perderà la testa dopo che Demir, convinto che lei lo abbia tradito con Yilmaz Akkaya, le toglierà i figli, Adnan e Leyla. La Altun, disperata e fuori di sé, sparerà al marito e verrà arrestata. Yaman sarà sottoposto ad una delicata operazione chirurgica, ma riuscirà a sopravvivere e, appena si riprenderà, deciderà di vendicarsi di Zuleyha. L'uomo, infatti, testimonierà contro di lei in aula e dirà ai giudici che la moglie ha provato ad ucciderlo per poter finalmente vivere con Yilmaz. Queste parole comprometteranno la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 aprile 2023) A, il Pubblico MinisteroYalç?nkaya si ritroverà presto nei guai fino al collo, come raccontano glirelativi ai prossimi episodi. La donna, infatti, verrà sospesa dal servizio a causa di un'accusa molto grave proprio mentre sarà impegnata a difendere Züleyha Altun. Quest'ultima perderà la testa dopo che Demir, convinto che lei lo abbia tradito con Yilmaz Akkaya, le toglierà i figli, Adnan e Leyla. La Altun, disperata e fuori di sé, sparerà al marito e verrà arrestata. Yaman sarà sottoposto ad una delicata operazione chirurgica, ma riuscirà a sopravvivere e, appena si riprenderà, deciderà di vendicarsi di Zuleyha. L'uomo, infatti, testimonierà contro di lei in aula e dirà ai giudici che la moglie ha provato ad ucciderlo per poter finalmente vivere con Yilmaz. Queste parole comprometteranno la ...

