Terna e l'Istituto Italiano di Tecnologia insieme per l'innovazione (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, e l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale finalizzato allo studio e alla realizzazione di soluzioni innovative in ambito robotica per supportare le attività sul campo dell'azienda guidata da Stefano Donnarumma.L'intesa è stata firmata oggi a Roma da Massimiliano Garri, Direttore Innovation & Market Solutions di Terna, e da Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia.“Siamo orgogliosi di aver stretto questo accordo con un'eccellenza nel panorama Italiano della ricerca e dell'innovazione”, ha dichiarato Massimiliano Garri, Direttore Innovation & ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) –, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, e l'di(IIT) hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale finalizzato allo studio e alla realizzazione di soluzioni innovative in ambito robotica per supportare le attività sul campo dell'azienda guidata da Stefano Donnarumma.L'intesa è stata firmata oggi a Roma da Massimiliano Garri, Direttore Innovation & Market Solutions di, e da Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell'di.“Siamo orgogliosi di aver stretto questo accordo con un'eccellenza nel panoramadella ricerca e dell'”, ha dichiarato Massimiliano Garri, Direttore Innovation & ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Terna e l’Istituto Italiano di Tecnologia insieme per l’innovazione - - ItaliaNotizie24 : Terna e l’Istituto Italiano di Tecnologia insieme per l’innovazione - blogsicilia : #notizie #sicilia Terna e l’Istituto Italiano di Tecnologia insieme per l’innovazione - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, e l’Istituto Italiano di Tecno… - blogsicilia : #notizie #sicilia Terna e l’Istituto Italiano di Tecnologia insieme per l’innovazione - -