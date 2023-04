Terna e l’Istituto Italiano di Tecnologia insieme per l’innovazione (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale finalizzato allo studio e alla realizzazione di soluzioni innovative in ambito robotica per supportare le attività sul campo dell’azienda guidata da Stefano Donnarumma.L’intesa è stata firmata oggi a Roma da Massimiliano Garri, Direttore Innovation & Market Solutions di Terna, e da Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia.“Siamo orgogliosi di aver stretto questo accordo con un’eccellenza nel panorama Italiano della ricerca e dell’innovazione”, ha dichiarato Massimiliano Garri, Direttore Innovation ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) –, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, edi(IIT) hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale finalizzato allo studio e alla realizzazione di soluzioni innovative in ambito robotica per supportare le attività sul campo dell’azienda guidata da Stefano Donnarumma.L’intesa è stata firmata oggi a Roma da Massimiliano Garri, Direttore Innovation & Market Solutions di, e da Giorgio Metta, Direttore Scientifico deldi.“Siamo orgogliosi di aver stretto questo accordo con un’eccellenza nel panoramadella ricerca e del”, ha dichiarato Massimiliano Garri, Direttore Innovation ...

