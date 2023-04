Teotino | «Lukaku è la vittima ed è stato punit | male gli arbitri»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 aprile 2023) Gianfrancoha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, tornando sulla squalifica adopo quanto successo allo Stadium.– Gianfrancoè tornato a parlare di quanto successo allo Stadium in occasione del rigore battuto da Romelu. Queste le sue parole: «ha fatto bene a fare ciò che ha fatto. Ha fatto anche poco, avrebbe potuto chiedere al direttore di fermare la partita prima. Penso chesia solo una. Discorso diverso per tutti gli altri. Il finale èvergognoso. Su questo pensa debba intervenire la Lega. In questo caso il regolamento prevedeva la decisione presa. In Premier League quando succedono queste cose, sono le stesse società ad essere convocate e a dover pagare delle ...