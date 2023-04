Tenta di togliersi la vita in diversi modi | donna ricoverata al San Pio

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi 51 anni di Morcone è statapresso il San Pio di Benevento nel pomeriggio di ieri. La 51enne, affetta da una disabilità non motoria, avrebbeto di mettere in atto nella propria abitazione del centro dell’Alto Tammaro più gesti auloseionistici cominciando con l’ingerire acido muriatico, quindi infliggendosi due coltellate all’addome ed infine lanciandosi dal balcone di casa da una altezza comunque non rilevante. Sul posto, oltre al personale del 118, che l’hanno trasportata al nosocomio sannita, anche i Carabinieri per effettuare i rilievi L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Alessandria, vuole togliersi la vita lanciandosi dal ponte Meier. Un carabiniere la raggiunge sulla trave, le parla… - Gianni78605577 : @HoaraBorselli Donna suicida salvata dal carabiniere, legge tweet di Hoara 'Rossella' Borselli, e tenta di nuovo di togliersi la vita.???? - serenel14278447 : 'LA STORIA Alessandria, tenta di togliersi la vita lanciandosi dal ponte. A salvarla un carabiniere di Floriana Rul… - infoitinterno : Alessandria, tenta di togliersi la vita lanciandosi dal ponte Meier - Corriere : Alessandria, tenta di togliersi la vita lanciandosi dal ponte. A salvarla un carabiniere -

Tra Marcello e Ludovica ci sarà un riavvicinamento ma il Barbieri non riuscirà adalla ...di fare pace con Maria . La Puglisi non ha però intenzione di lasciargli spazio e Alfredo è ...Così, non trovando una via d'uscita ed essendo pentita per tutto il male fatto, la dottoressa deciderà dila vita . Mujgan inviterà la zia ad andare presso la casa di Yilmaz con il piccolo ...... la seconda figlia Alessandra , di 36 anni, e l a moglie , per poila vita. - - > E' al ... Leggi Anche Trieste, padre uccide il figlio disabile eil suicidio Leggi Anche Carlantino (...

Trieste, padre uccide il figlio disabile e poi tenta di togliersi la vita RaiNews

Il coraggioso intervento di un carabiniere, salito su una delle travi del ponte Meier, ha scongiurato il tentativo di suicidio di una ragazza che voleva gettarsi… Leggi ...47 anni, commissario di contea, sindacalista ed insegnante: sarà il nuovo sindaco. Vuole maggiori tasse per i ricchi, mentre si oppone al dare più poteri alla ...