Tenta di estorcere denaro alla madre minacciandola, l'indagato 25enne di Arpaia avrebbe anche lanciato oggetti contro la donna. Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Arpaia hanno eseguito un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima. Il provvedimento è scattato a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura di Benevento. Ad emettere la misura cautelare il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura. Destinatario un 25enne del posto, ritenuto gravemente indiziato per il reato di Tentata estorsione nei confronti della madre. L'attività di indagine è partita dalla denuncia presentata dalla madre del dell'indagato nel giugno del 2022.

