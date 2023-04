Tennis | Juan Carlos Ferrero su Carlos Alcaraz | “Esprime un gioco eccellente | ma ha ancora ampi margini di miglioramento”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Un inizio di stagione tra luci e ombre quello di. Il funambolico spagnolo si è messo in evidenza, avendo conquistato il prestigioso Masters1000 di Indian Wells e l’ATP250 di Buenos Aires (Argentina), ma ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che l’hanno costretto a qualche stop di troppo. Come è noto, l’iberico ha dovuto chiudere il 2022 anzitempo per uno strappo agli addominali, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alle Finali di Coppa Davis. A seguire ci sono stati altri problemi fisici che l’hanno obbligato a non prendere parte agli Australian Open, all’ATP500 di Acapulco e ora al Masters1000 di Montecarlo. Unmolto esigente il suo, che però gli ha permesso di raggiungere traguardi importantissimi: gli US Open l’anno scorso e ben tre 1000 (Indian Wells, Miami e Madrid) in ...

Martin Del Potro potrebbe fare l'ultima apparizione della sua lunga carriera agli Us Open 2023. Quella che inizialmente sembrava essere un'ipotesi fantasiosa e difficilmente percorribile, ... le parole dell'argentino in merito a un ritorno in campo agli US Open 2023 sono state accolte con grande entusiasmo dai vertici del tennis statunitense. 'Martin è un vero beniamino dei fan ...

Un percorso, comunque, in evoluzione, come sottolineato in un'intervista concessa a Tennis Majors dal coach di Carlitos, Juan Carlos Ferrero: "Ha ancora 19 anni, sta esprimendo un livello eccellente, ...