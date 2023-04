Tennis, Iga Swiatek: “I giocatori russi e bielorussi andavano esclusi un anno fa, ATP e WTA privi di leadership” (Di giovedì 6 aprile 2023) Una posizione molto chiara. La n.1 del mondo, Iga Swiatek, ha espresso le sue idee in merito alla gestione dei giocatori di russia e di Bielorussia nel circuito internazionale. In un’intervista concessa alla BBC, la Tennista polacca è stata pungolata sul tema, considerato il coinvolgimento degli atleti delle nazioni citate in tutti i tornei, pur privi della propria bandiera. “A mio avviso il Tennis avrebbe potuto fare meglio dall’inizio. Ho sentito che dopo la seconda guerra mondiale, i giocatori tedeschi non erano ammessi alle competizioni, così come i giapponesi e gli italiani. Penso che questo genere di cose mostrerebbe al Governo russo che forse non ne vale la pena. So che è una piccola cosa perché siamo solo atleti, un piccolo pezzo nel mondo, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Una posizione molto chiara. La n.1 del mondo, Iga, ha espresso le sue idee in merito alla gestione deidia e di Bieloa nel circuito internazionale. In un’intervista concessa alla BBC, lata polacca è stata pungolata sul tema, considerato il coinvolgimento degli atleti delle nazioni citate in tutti i tornei, purdella propria bandiera. “A mio avviso ilavrebbe potuto fare meglio dall’inizio. Ho sentito che dopo la seconda guerra mondiale, itedeschi non erano ammessi alle competizioni, così come i giapponesi e gli italiani. Penso che questo genere di cose mostrerebbe al Governo russo che forse non ne vale la pena. So che è una piccola cosa perché siamo solo atleti, un piccolo pezzo nel mondo, ma ...

