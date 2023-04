(Di giovedì 6 aprile 2023)ha comunicato che non potrà partecipare aldi, in programma dal 9 al 16 aprile sulla terra rossa del Principato. Ilta italiano ha dovuto dare forfait a causa dell’alsubito di recente a Estoril, che gli impedisce di scendere in campo. Tra l’altro l’entità del problema fisico verrà scoperta soltanto nei prossimi giorni, dopo tutti gli accertamente del caso. Il giocatore ligure, che vinse il torneo in Costa Azzurra nel 2019 (unico italiano a imporsi in un), è stato chiaro attraverso i suoi profili social: “Devo comunicare con grande dispiacere che non potrò partecipare al torneo di. Purtroppo ...

Tennis, Fabio Fognini salterà il Masters 1000 di Montecarlo: "Infortunio al piede" OA Sport

Fabio Fognini ha comunicato che non potrà partecipare al Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 9 al 16 aprile sulla terra rossa del Principato. Il tennista italiano ha dovuto dare forfait a ...