Teatro: al Sistina dal 13 aprile irrompe il sogno di 'Billy Elliot' (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Io non voglio una qualunque adolescenza. Io voglio diventare un ballerino!": arriva sul palcoscenico del Teatro Sistina il sogno di 'Billy Elliot', il Musical di grande successo firmato Massimo Romeo Piparo, prodotto dalla PeepArrow Entertainment. Appuntamento giovedì 13 aprile con la nuova edizione di questo titolo amatissimo, che racconta la vicenda appassionante di Billy, ragazzo pieno di talento pronto a lottare contro chiunque voglia ostacolare il suo unico obiettivo: quello di diventare un ballerino. Un grande ritorno sul palcoscenico del Sistina: sarà Giulio Scarpati, il celebre attore dalla lunga carriera vissuta tra Teatro, cinema e tv, a vestire i panni di Jackie Elliot, il padre ...

