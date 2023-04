Tatarsky | WarGonzo e gli altri | chi sono i blogger militari che possono criticare il Cremlino

(Di giovedì 6 aprile 2023) Con oltre mezzo milione di follower su Telegram, Maksim Fomin, aka Vladlen, era noto per le sue posizioni filo-Putin e per l’appoggio totale all’invasione dell’Ucraina. La morte delspalanca ancora una volta le porte sul mondo dei canali social russi che, dallo scoppio del conflitto in Ucraina,diventati un altrove dal quale InsideOver.

... dallo scoppio del conflitto in Ucraina, sono diventati un altrove dal quale [...] Continua a leggere The poste gli altri: chi sono i blogger militari che possono criticare il ...... dallo scoppio del conflitto in Ucraina, sono diventati un altrove dal quale [...] Continua a leggere The poste gli altri: chi sono i blogger militari che possono criticare il ...

Tatarsky, WarGonzo e gli altri: chi sono i blogger che possono ... Inside Over

I propagandisti filoputiniani, come l'uomo ucciso a San Pietroburgo, hanno un ruolo notevole nell'informazione russa, tra indipendenza e fedeltà al regime ...Nel suo ultimo post il blogger aveva lanciato avvertimenti sulla capacità militare ucraina di sferrare un’efficace controffensiva in primavera. La narrazione ...