Tardelli sul razzismo nel calcio | «In questo Paese passano gli anni | ma i problemi rimangono sempre irrisolti»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Marco, ex centrocampista della Juventus, ha commentato su La Stampa gli episodi accaduti nel match contro l’Inter Marco, ex centrocampista della Juventus, ha commentato su La Stampa gli episodi diaccaduti nel match contro l’Inter. PAROLE – «Inbenedettoglima i, si ha paura di fare il primo passo, paura di denunciare, paura persino di affrontare tifoserie che diventanopiù arroganti e brutali. Quello che è accaduto tra Juventus e Inter è l’epilogo di una vergogna annunciata, annunciata visibilmente da episodi accaduti nelle giornate di campionato precedenti. No, io non ci sto più a ...

Tardelli su La Stampa: "Non ci sto più a girarmi dall'altra parte dopo una pessima figura" TUTTO mercato WEB

"Io non ci sto più a girarmi dall’altra parte davanti ad una nuova pessima figura del calcio italiano nel mondo. Non accetto che se ne parli per un paio di giorni e che poi non accada nulla perché ...In vista della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juve e Inter, andiamo alla scoperta di alcuni protagonisti dei match del passato ...