Tardelli | gli anni passano e il calcio continua ad aver paura di affrontare tifoserie arroganti e brutali

Su La Stampa Marco Tardelli scrive di razzismo negli stadi e di quanto è accaduto in Juventus-Inter di Coppa Italia, con le offese a Lukaku e la rissa a fine partita. Ormai è utopia, scrive, pensare di poter raccontare gli stadi pieni solo di tifosi che seguono i loro beniamini e che vogliono vedere le loro squadre del cuore lottare con coraggio fino alla fine rispettando l'avversario. Ormai si parla sempre di qualcos'altro. "Utopia pura in Italia, lo so. Perché in questo benedetto Paese passano gli anni ma i problemi rimangono sempre irrisolti, si ha paura di fare il primo passo, paura di denunciare, paura persino di affrontare tifoserie che diventano sempre più arroganti e brutali. Quello che è accaduto tra Juventus ...

