Taranto: riti della Settimana Santa, la prima posta Condizioni meteo natalizie (Di giovedì 6 aprile 2023) Con un freddo natalizio iniziano i riti di Pasqua a Taranto. La prima posta di una quarantina, con “perdoni” a coppie, incappucciati e scalzi, è partita dall’uscita principale della chiesa del Carmine verso la città vecchia mentre altre 23 coppie di “perdoni” da un ingresso secondario della chiesa (foto, la prima) vanno alla volta delle chiese del borgo. Si tratta in questo caso delle poste cosiddette di campagna. L'articolo Taranto: riti della Settimana Santa, la prima posta <small class="subtitle">Condizioni meteo natalizie</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 aprile 2023) Con un freddo natalizio iniziano idi Pasqua a. Ladi una quarantina, con “perdoni” a coppie, incappucciati e scalzi, è partita dall’uscita principalechiesa del Carmine verso la città vecchia mentre altre 23 coppie di “perdoni” da un ingresso secondariochiesa (foto, la) vanno alla volta delle chiese del borgo. Si tratta in questo caso delle poste cosiddette di campagna. L'articolo, la proviene da Noi Notizie..

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsabelitaTateo : RT @LaGazzettaWeb: Taranto aspetta la Settimana Santa con la magia dei Riti - LaGazzettaWeb : Taranto aspetta la Settimana Santa con la magia dei Riti - NoiNotizie : #Taranto: riti della Settimana Santa, la prima posta - TaBuonaSera : Il programma della Settimana Santa #tarantina Tutto pronto per i Riti a Taranto con le tradizionali processioni… - TaBuonaSera : I #Riti, le #storie, le #tradizioni: inserto di 32 pagine per raccontare come si vive la Settimana Santa a #Taranto… -