Tananai, sold out al Palazzo dello Sport di Roma, tre nuove date estive (Di giovedì 6 aprile 2023) sold out al Palazzo dello Sport di Roma per Tananai che aggiunge tre nuove date al tour estivo, info sui biglietti Dopo i sold out delle date nei palazzetti di Milano e Napoli, anche il live al Palazzo dello Sport di Roma, previsto sabato 6 maggio, registra il tutto esaurito. Si annunciano oggi anche nuovi appuntamenti per il tour estivo nei festival, giovedì 1° giugno al Cortona Comics di Cortona (AR), mercoledì 9 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) e un live alla Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma venerdì 25 settembre. Tananai è pronto per viaggiare con la sua musica ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 6 aprile 2023)out aldiperche aggiunge treal tour estivo, info sui biglietti Dopo iout dellenei palazzetti di Milano e Napoli, anche il live aldi, previsto sabato 6 maggio, registra il tutto esaurito. Si annunciano oggi anche nuovi appuntamenti per il tour estivo nei festival, giovedì 1° giugno al Cortona Comics di Cortona (AR), mercoledì 9 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) e un live alla Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone divenerdì 25 settembre.è pronto per viaggiare con la sua musica ...

Palermo, gli Articolo 31 al Green Pop Festival ... Un bel viaggio e i 4 sold out al Mediolanum Forum di Milano, gli Articolo 31 sono pronti questa ... " 5 agosto Cantieri culturali alla Zisa nuova data MR RAIN " 11 agosto Teatro di Verdura TANANAI ... Tananai, "Ho fame di presente" Sempre Milano, qualche giorno dopo, a pochi passi dallo studio di registrazione dove sta cominciando a provare per il tour in partenza il 28 aprile , con date già sold out, Tananai si ferma a ... Tananai si racconta a Vanity Fair: "Ho fame di presente" Dopo il quinto posto a Sanremo 2023 e a un passo dal tour nei palazzetti, con date già sold out, Tananai a Vanity Fair racconta del cambio di vita "traumatico" dopo il successo improvviso: "Mi chiamavano di qua, mi volevano di là. Abbagliato da tutto ciò che mi stava accadendo, mi ... ... Un bel viaggio e i 4out al Mediolanum Forum di Milano, gli Articolo 31 sono pronti questa ... " 5 agosto Cantieri culturali alla Zisa nuova data MR RAIN " 11 agosto Teatro di Verdura...Sempre Milano, qualche giorno dopo, a pochi passi dallo studio di registrazione dove sta cominciando a provare per il tour in partenza il 28 aprile , con date giàout,si ferma a ...Dopo il quinto posto a Sanremo 2023 e a un passo dal tour nei palazzetti, con date giàout,a Vanity Fair racconta del cambio di vita "traumatico" dopo il successo improvviso: "Mi chiamavano di qua, mi volevano di là. Abbagliato da tutto ciò che mi stava accadendo, mi ... Tananai, sold out la data al Palasport di Roma Giornale di Puglia Tananai Festival: live 2023 al Mamamia di Senigallia La tournée estiva di Tananai fa tappa al Mamamia di Senigallia il prossimo 24 giugno 2023. Tananai Festival - live 2023 ... Tananai si racconta su Vanity Fair Dopo il quinto posto a Sanremo 2023 e a un passo dal tour nei palazzetti, con date già sold out, Tananai a Vanity Fair racconta del cambio di vita «traumatico» dopo il successo improvviso: « Mi chiama ... La tournée estiva di Tananai fa tappa al Mamamia di Senigallia il prossimo 24 giugno 2023. Tananai Festival - live 2023 ...Dopo il quinto posto a Sanremo 2023 e a un passo dal tour nei palazzetti, con date già sold out, Tananai a Vanity Fair racconta del cambio di vita «traumatico» dopo il successo improvviso: « Mi chiama ...