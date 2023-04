Tajani | ' ' Silvio ha chiamato per rassicurarci e darci indicazioni su cosa fare' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Nota #FI: 'Il presidente Silvio #Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio… - enanias : RT @dariodangelo91: ?????? Nota #ForzaItalia: 'Il presidente Silvio #Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Fo… - enanias : RT @dariodangelo91: ?????? #Tajani: 'Ho parlato questa mattina con il professor #Zangrillo', Silvio #Berlusconi 'ha passato una notte tranquil… - Tg3web : Ancora nessun bollettino medico per Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri in terapia intensiva al San Raffaele di M… - AntonioSassone7 : RT @dariodangelo91: ?????? Nota #ForzaItalia: 'Il presidente Silvio #Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Fo… -

\''Ho parlato stamane con il professor Zangrillo. Mi ha detto che Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili\'', ha ...Una situazione 'complessa ma stabile' perBerlusconi , che è 'sempre vigile' mentre i medici stanno provando a ristabilire una corretta ... ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio...La situazione, comunque, rimane complessa, perBerlusconi che ha trascorso la notte senza ... questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio, ha parlato ...

Berlusconi ricoverato telefona ai vertici di Forza Italia: "Il Paese ha bisogno di noi" - Tajani: "Questioni ematiche normali, all'età di Berlusconi" - Tajani: "Questioni ematiche normali, all'età di Berlusconi" RaiNews

Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele dopo complicazioni giunte a causa di una leucemia.Non ci sarà nessun bollettino medico dall'ospedale San Raffaele per tutta la giornata, diversamente da come era stato ipotizzato ...