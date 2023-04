Taiwan | un jet e tre navi militari cinesi intorno all' isola

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il ministero della Difesa diha riferito in una nota di aver rilevato un jet e trenelle acqueall'nelle ultime 24 ore, nel giorno in cui la presidente Tsai ...

Il ministero della Difesa diha riferito in una nota di aver rilevato une tre navi militari cinesi nelle acque intorno all'isola nelle ultime 24 ore, nel giorno in cui la presidente Tsai Ing - wen ha incontrato a Los ...Il ministero della Difesa di, in una nota, ha comunicato il rilevamento di une tre navi militari cinesi nelle acque intorno all'isola nelle ultime 24 ore, nel giorno in cui la presidente Tsai Ing - wen ha incontrato a ...'Un velivolo della PLA e 3 navi della PLAN intorno asono stati rilevati alle 6 del mattino (UTC+8) di oggi', ha dichiarato il Ministero della Difesa nazionale diin un comunicato. 'Le ...

