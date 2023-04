Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno al… - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? Il ministero della Difesa di #Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno… - Blackskorpion4 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno al… - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno al… -

... difenderà in modo risoluto la sovranità nazionale e l'integrità territoriale, mantenendo con determinazione la pace e la stabilita' nello Stretto di'. La posizione deldella Difesa, ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo. Nuove tensioni a. Ildella Difesa dell'isola ha dichiarato che un elicottero antisommergibile cinese e tre navi da guerra sono stati individuati nell'area, dopo che la presidente Tsai Ing - wen ha ......intorno a, isola di fatto indipendente che la Cina considera come "parte inalienabile" del suo territorio e per la quale vuole la "riunificazione". A riferirlo via Twitter è ildella ...

Taiwan, ministero Difesa: jet e 3 navi militari cinesi intorno all'isola TGCOM

A riferirlo via Twitter è il ministero della Difesa di Taipei ... incontro delle scorse ore in California tra lo speaker Kevin McCarthy e la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, criticato con forza da ..."In risposta agli atti di collusione gravemente errati tra gli Stati Uniti e Taiwan, la Cina adotterà misure determinate ed efficaci per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale ...