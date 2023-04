Taiwan, la Cina circonda l’isola con jet e navi dopo l’incontro della presidente Tsai Ing-Wen con gli Usa (Di giovedì 6 aprile 2023) Un jet e tre navi militari cinesi. È quanto il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato nelle acque intorno all’isola nelle ultime 24 ore. Ieri, 5 aprile, la presidente di Taipei Tsai Ing-Wen ha incontrato a Los Angeles lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy, provocando la furia della Cina. Che già in serata ha fatto attraversare la portaerei Shandong nel Canale di Bashi e nelle acque a sudest dell’isola, dimostrando di essere «pronta per le operazioni in mare aperto per salvaguardare la sovranità nazionale della Cina». Nella nota del ministero di Taiwan si legge che «hanno monitorato la situazione e incaricato aeronautica, marina e i sistemi ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Un jet e tremilitari cinesi. È quanto il ministeroDifesa diha rilevato nelle acque intorno alnelle ultime 24 ore. Ieri, 5 aprile, ladi TaipeiIng-Wen ha incontrato a Los Angeles lo speakerCamera americana Kevin McCarthy, provocando la furia. Che già in serata ha fatto attraversare la portaerei Shandong nel Canale di Bashi e nelle acque a sudest del, dimostrando di essere «pronta per le operazioni in mare aperto per salvaguardare la sovranità nazionale». Nella nota del ministero disi legge che «hanno monitorato la situazione e incaricato aeronautica, marina e i sistemi ...

