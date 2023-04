Taiwan, Cina: risposta "risoluta" a incontro Tsai - McCarthy (Di giovedì 6 aprile 2023) La Cina promette una risposta "risoluta" all'incontro a Los Angeles tra la presidente di Taiwan, Tsai Ing - wen, e la terza carica dell'amministrazione Usa, lo speaker Kevin McCarthy. Lo riporta l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Lapromette una" all'a Los Angeles tra la presidente diIng - wen, e la terza carica dell'amministrazione Usa, lo speaker Kevin. Lo riporta l'...

