Taiwan | 3 navi da guerra e un elicottero cinese intorno all' isola

Taiwan, un jet e 3 navi militari cinesi intorno all'isola la Repubblica

Almeno “un velivolo e tre unità navali della Marina dell’Esercito popolare di liberazione” intorno a Taiwan, isola di fatto indipendente che la Cina considera come “parte inalienabile” del suo ...Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito in una nota di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno all’isola nelle ultime 24 ore, nel giorno in cui la presidente Tsai ...