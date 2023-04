Tafferugli in Curva B: De Laurentiis potrebbe essere sentito come teste in Procura (Repubblica) (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe essere convocato come teste in Procura dopo i Tafferugli di domenica sera tra i tifosi partenopei in Curva B. Lo scrive La Repubblica Napoli. “Un appuntamento al Viminale, il vertice in prefettura e molto probabilmente anche una convocazione come teste in Procura. Dopo i Tafferugli di domenica sera in Curva B, il caso ultras finisce in cima all’agenda del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis”. Ieri De Laurentiis ha annunciato che avrebbe incontrato il ministro dell’interno Piantedosi per un confronto sul tema della violenza nel calcio. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio Deconvocatoindopo idi domenica sera tra i tifosi partenopei inB. Lo scrive LaNapoli. “Un appuntamento al Viminale, il vertice in prefettura e molto probabilmente anche una convocazionein. Dopo idi domenica sera inB, il caso ultras finisce in cima all’agenda del presidente del Napoli Aurelio de”. Ieri Deha annunciato che avrebbe incontrato il ministro dell’interno Piantedosi per un confronto sul tema della violenza nel calcio. ...

