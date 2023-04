Tabellone Wta Bogotà 2023 | Mertens guida il seeding | Errani testa di serie numero cinque

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ilprincipale del torneo Wta 250 di, in programma dal 3 al 9 aprile sulla terra rossa della capitale colombiana. Eliseparte comediuno sui campi in altura, in condizioni sicuramente tra le più particolari dell’intero circuito. Unsenza dubbio non di grande livello, con Tatjana Maria seconda giocatrice del, seguita da Parrizas-Diaz e Rakhimova. Con ladiparte Sara, che all’esordio sfida la russa Avanesyan. Di seguito ilcompleto.WTA BOGOTASECONDO TURNO Bjorklund vs ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : WTA Bogotà 2023: c'è Sara Errani nel tabellone colombiano - livetennisit : WTA 250 Bogotà: Il Tabellone Principale. Presenza di Sara Errani - sportface2016 : #WTABogotà | Il tabellone principale: #Mertens guida il seeding, #Errani testa di serie numero cinque - Ubitennis : WTA Charleston, il tabellone: ci sono Pegula e Jabeur, nessuna azzurra sulla terra verde - livetennisit : WTA 500 Charleston: Il Tabellone Principale. Pegula e Jabeur guidano il seeding -

Muller , ore 18.00 circa, diretta Supertennis250 BOGOTÀ, 2 turno : [Q] N. Brancaccio - [Q]S. Kraus, ore 18.30 circa, diretta streaming SupertenniX Ilmaschile US Open 2022 Il ...90. Eppure era cominciata tutta in discesa per Rakhimova con quel bagel rifilato alla canadese. ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... conquistando il primo successo in carriera a livello. Brancaccio trova ora sulla sua strada la ...MONTEPREMI Brancaccio e Kraus scenderanno in campo oggi (giovedì 6 aprile), con orario ...

WTA Miami, il tabellone completo: Raducanu-Andreescu al primo ... SuperTennis

In occasione della conferenza stampa, il Presidente della FITP ha parlato del nuovo tabellone a 96 giocatori e non solo ...Diana De Simone elimina la favorita Bowers. La campionessa assoluta toscana Viola Turini avanza. Ingresso libero ...