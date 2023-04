Tabellone Atp Houston 2023: Tiafoe guida il seeding, nessun azzurro al via (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Tabellone del torneo Atp di Houston 2023, in programma sulla terra rossa statunitense dal 3 al 9 aprile. A guidare il seeding è il beniamino di casa Frances Tiafoe, seguito dal connazionale Tommy Paul. A stelle e strisce anche altre quattro teste di serie, ovvero Isner, Wolf, Giron e Nakashima. Non ci sono tennisti italiani ai nastri di partenza. Di seguito ecco il Tabellone completo e sempre aggiornato. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Houston 2023 SECONDO TURNO (1) Tiafoe vs (WC) Johnson Galan vs (6) Kubler (4) Isner vs Brouwer Kudla vs (5) Wolf (8) Etcheverry vs Purcell o Altmaier Garin vs (3) Nakashima (7) Giron vs (Q) Machac (Q) Hanfmann vs (2) Paul PRIMO TURNO (1) ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Ildel torneo Atp di, in programma sulla terra rossa statunitense dal 3 al 9 aprile. Are ilè il beniamino di casa Frances, seguito dal connazionale Tommy Paul. A stelle e strisce anche altre quattro teste di serie, ovvero Isner, Wolf, Giron e Nakashima. Non ci sono tennisti italiani ai nastri di partenza. Di seguito ecco ilcompleto e sempre aggiornato. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPSECONDO TURNO (1)vs (WC) Johnson Galan vs (6) Kubler (4) Isner vs Brouwer Kudla vs (5) Wolf (8) Etcheverry vs Purcell o Altmaier Garin vs (3) Nakashima (7) Giron vs (Q) Machac (Q) Hanfmann vs (2) Paul PRIMO TURNO (1) ...

