Tabellone Atp Estoril 2023 | Ruud prima testa di serie | ci sono Fognini e altri tre azzurri

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ilprincipale del torneo Atp 250 di. In Portogallo entra nel vivo la stagione su terra rossa in Europa, con un torneo che vede comediil norvegese Casper. Dall’altra parte del main draw invece c’è ladinumero 2, ovvero Hubert Hurkacz. Per quanto riguarda l’Italia,quattro gliattesi al via: Fabioattende un qualificato, mentre Marco Cecchinato al primo turno se la dovrà vedere con Diego Schwartzmann. Spazio anche ai più giovani Giulio Zeppieri e Luca Nardi, rispettivamente opposti a Sousa e Kecmanovic. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI ILSECONDO TURNO (1) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SosioAndrea : @giovannipelazzo @lucavanassche Prima vittoria in tabellone ATP dopo 3 sconfitte, tutte su cemento indoor. Con Davi… - SosioAndrea : Prima vittoria in un tabellone Atp per @lucavanassche ???? che ad Estoril supera in rimonta il beniamino di casa Pedr… - BananitaMayu : RT @LorenzoAndreol4: Due su due! Anche Riccardo Bonadio strappa il pass per il main draw del torneo Atp 250 di Marrakech! Il tennista friul… - BananitaMayu : RT @LorenzoAndreol4: Andrea Vavassori si qualifica per il tabellone principale del torneo Atp 250 di Marrakech. Quarto main draw nel circui… - infoitsport : ATP 250 Marrakerch: Il Tabellone Principale. Lorenzo Musetti testa di serie n.1 -

...importanti per migliorare la posizione nella classifica 'Race to Torino' in vista delle Nitto...di Monte - Carlo la prossima settimana (venerdì sono in programma i sorteggi delprincipale)...E se è vero che il torneo conserva comunque notevoli motivi d'interesse (due su tutti: il ritorno in azione di Djokovic e l'adattamento al 'rosso' del nostro Sinner), con Rafa e Alcaraz in...... hanno ben figurato anche al primo turno del challengerdi Barletta. Stefano Travaglia supera ... 7/5) l'austriaco Filip Misolic, testa di serie n.2 delprincipale. Poi nel pomeriggio ...

Tennis • ATP Tour Montecarlo Masters 2023: Jannik Sinner, Lorenzo ... Olympics

Lotta al numero uno, la conquista della top 10 e ottenere dei risultati importanti per migliorare la posizione nella classifica 'Race to Torino' in vista delle Nitto Atp Finals ... sono in programma i ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Francesco Passaro ed il transalpino Alexandre Muller, valido per gli ot ...