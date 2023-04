Syria, chi sono i figli Alice e Romeo: “Li amo alla follia” (Di giovedì 6 aprile 2023) Syria: dal matrimonio della cantante con il produttore e talent scout Pierpaolo Peroni sono arrivati i figli Alice e Romeo L’artista che vedremo presto a teatro con “Perchè Non Canti Più“, spettacolo omaggio a Gabriella Ferri, sarà tra gli ospiti di “Verissimo”, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Dopo aver raggiunto il successo con “Non Ci Sto”, Syria a 24 anni diventa madre di Alice avuta dal futuro marito Pierpaolo Peroni (lo sposerà nel 2002), nata il 1 ottobre del 2001 sotto il segno della bilancia. In occasione dell’arrivo di Alice, l’artista pubblicava nel 2003, “Lettera ad Alice”, composta quando la donna era in dolce attesa della figlia. La primogenita di casa Peroni Cipressi, si appassiona ben ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023): dal matrimonio della cantante con il produttore e talent scout Pierpaolo Peroniarrivati iL’artista che vedremo presto a teatro con “Perchè Non Canti Più“, spettacolo omaggio a Gabriella Ferri, sarà tra gli ospiti di “Verissimo”, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Dopo aver raggiunto il successo con “Non Ci Sto”,a 24 anni diventa madre diavuta dal futuro marito Pierpaolo Peroni (lo sposerà nel 2002), nata il 1 ottobre del 2001 sotto il segno della bilancia. In occasione dell’arrivo di, l’artista pubblicava nel 2003, “Lettera ad”, composta quando la donna era in dolce attesa dellaa. La primogenita di casa Peroni Cipressi, si appassiona ben ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CCKKI : @FederikSir @riannuzziGPC Di chi parli, degli US in Syria, o di Israele in Palestina? - Davide262799331 : RT @CCKKI: ???? A proposito di doppio standard: Aggressore???? - Aggredito???? Dove è la #ICC/#CPI contro chi uccide civili in un Paese sovrano… - GPTurchi : RT @CCKKI: ???? A proposito di doppio standard: Aggressore???? - Aggredito???? Dove è la #ICC/#CPI contro chi uccide civili in un Paese sovrano… - RenatoSouvarine : RT @CCKKI: ???? A proposito di doppio standard: Aggressore???? - Aggredito???? Dove è la #ICC/#CPI contro chi uccide civili in un Paese sovrano… - RisatoNicola : RT @CCKKI: ???? A proposito di doppio standard: Aggressore???? - Aggredito???? Dove è la #ICC/#CPI contro chi uccide civili in un Paese sovrano… -