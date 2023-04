Syria, chi è il marito Pierpaolo Peroni: “Non siamo perfetti, ma c’è sintonia” (Di giovedì 6 aprile 2023) Syria è legata al marito e producer discografico Pierpaolo Peroni: dalla loro unione sono arrivati i figli Alice (2001) e Romeo (2012). L’artista di “Sei Tu” sarà tra gli ospiti del primo appuntamento del weekend di “Verissimo”, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove si racconterà alla conduttrice del talk Silvia Toffanin tra carriera e vita privata. Era il 1996 quando Cecilia Cipressi calcava il palco del Festival Di Sanremo presentandosi tra le Nuove Proposte con il brano “Non Ci Sto” ottenendo la vittoria lasciando alle spalle Adriana Ruoco e Marina Rei. Agli inizi degli anni Duemila incontra l’uomo che diventerà il compagno di vita, Pierpaolo Peroni, noto produttore che ha portato al successo diversi artisti come 883, Max Pezzali e Finley tra i tanti. I due si si sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023)è legata ale producer discografico: dalla loro unione sono arrivati i figli Alice (2001) e Romeo (2012). L’artista di “Sei Tu” sarà tra gli ospiti del primo appuntamento del weekend di “Verissimo”, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove si racconterà alla conduttrice del talk Silvia Toffanin tra carriera e vita privata. Era il 1996 quando Cecilia Cipressi calcava il palco del Festival Di Sanremo presentandosi tra le Nuove Proposte con il brano “Non Ci Sto” ottenendo la vittoria lasciando alle spalle Adriana Ruoco e Marina Rei. Agli inizi degli anni Duemila incontra l’uomo che diventerà il compagno di vita,, noto produttore che ha portato al successo diversi artisti come 883, Max Pezzali e Finley tra i tanti. I due si si sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CCKKI : @FederikSir @riannuzziGPC Di chi parli, degli US in Syria, o di Israele in Palestina? - Davide262799331 : RT @CCKKI: ???? A proposito di doppio standard: Aggressore???? - Aggredito???? Dove è la #ICC/#CPI contro chi uccide civili in un Paese sovrano… - GPTurchi : RT @CCKKI: ???? A proposito di doppio standard: Aggressore???? - Aggredito???? Dove è la #ICC/#CPI contro chi uccide civili in un Paese sovrano… - RenatoSouvarine : RT @CCKKI: ???? A proposito di doppio standard: Aggressore???? - Aggredito???? Dove è la #ICC/#CPI contro chi uccide civili in un Paese sovrano… - RisatoNicola : RT @CCKKI: ???? A proposito di doppio standard: Aggressore???? - Aggredito???? Dove è la #ICC/#CPI contro chi uccide civili in un Paese sovrano… -