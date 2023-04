Suslov: 'Se l'Ucraina fallirà la controffensiva di primavera Mosca darà l'assalto finale' (Di giovedì 6 aprile 2023) La questione, a quando è dato da capire, è abbastanza semplice nella sua tragicità: chi vincerà la battaglia di primavera avrà il 'bianco' nella trattativa sul futuro dell'Ucraina: se Kiev dovesse ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 aprile 2023) La questione, a quando è dato da capire, è abbastanza semplice nella sua tragicità: chi vincerà la battaglia diavrà il 'bianco' nella trattativa sul futuro dell': se Kiev dovesse ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina #Russia Paolo Valentino (@Corriere) intevista Dmitrij Sus… - ultimenotizie : “L'Occidente scommetta molto sul successo dell'offensiva ucraina, sia per ragioni militari poiché la quantità di ar… - pfvalentino : Suslov: «Ecco perché quest’anno non ci sarà nessun negoziato» -