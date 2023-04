Suslov, consigliere di Putin: "Pronti a lanciare un'offensiva finale in Ucraina con 400mila uomini" (Di giovedì 6 aprile 2023) Il direttore del Centro studi europei e internazionali di Mosca: "Non mi aspetto nulla sul fronte negoziale entro il 2023". Kiev suggerisce un negoziato "quando saremo al confine amministrativo con la Crimea", già respinto da Mosca Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 aprile 2023) Il direttore del Centro studi europei e internazionali di Mosca: "Non mi aspetto nulla sul fronte negoziale entro il 2023". Kiev suggerisce un negoziato "quando saremo al confine amministrativo con la Crimea", già respinto da Mosca

