Supermedia agi youtrend | Fdi per la prima volta da novembre sotto il 29% | Pd +0 | 4% 

AGI - Fratelli d'Italia è in calo nella Supermedia della settimana e scende sotto il 29% per la prima volta da novembre 2022, attestandosi al 28,8%. L'altro dato rilevante riguarda il Pd, che prosegue nel recupero cominciato con l'arrivo di Elly Schlein alla segreteria, guadagnando lo 0,4% e riportandosi cosi' sopra il 20%. In lieve crescita nel centrodestra Lega e Forza Italia, e anche il Terzo Polo risale frazionalmente. Stabili i 5 stelle. Supermedia LISTE FdI 28,8% (-0,9%) Pd 20,1% (+0,4%) M5s 15,7% (=) Lega 8,8% (+0,3%) Terzo Polo 7,5% (+0,2%) Forza Italia 6,9% (+0,3%) Verdi/Sinistra 3,1% (-0,1%) +Europa 2,2% (+0,1%) Italexit 2,1% (=) Unione Popolare 1,6% (-0,2%) Noi Moderati 1,0% (=) Supermedia COALIZIONI 2022 Centrodestra 45,5% (-0,3%) Centrosinistra 25,4%

