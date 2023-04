Superbonus: via libera al Senato, ora è legge. Tutte le novità (Di giovedì 6 aprile 2023) Con novantaquattro voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, via libera del Senato al decreto di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus e da altri bonus edilizi, sui quali il Governo aveva posto la questione di fiducia. Ci saranno sei mesi in più per ottenere il 110% sui lavori delle villette, sconto in fattura e cessione del credito ancora possibili per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi, compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato. Sono alcune delle novità introdotte dal Parlamento al decreto Superbonus che, dal 17 febbraio, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione per Tutte le agevolazioni edilizie. Introdotto inoltre un veicolo finanziario che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) Con novantaquattro voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, viadelal decreto di cessione dei crediti fiscali derivanti dale da altri bonus edilizi, sui quali il Governo aveva posto la questione di fiducia. Ci saranno sei mesi in più per ottenere il 110% sui lavori delle villette, sconto in fattura e cessione del credito ancora possibili per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi, compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato. Sono alcune delleintrodotte dal Parlamento al decretoche, dal 17 febbraio, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione perle agevolazioni edilizie. Introdotto inoltre un veicolo finanziario che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche ...

