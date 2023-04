Superbonus: quali sono le novità sugli sconti fiscali? (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Senato ha votato ieri, 5 aprile 2023, dando il via libera al dl Superbonus con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Dopo l’ok della Camera dei deputati, il decreto è stato approvato in via definitiva dal Senato. Superbonus: le principali novità e le nuove scadenze Nella giornata di ieri, il Senato ha approvato il decreto Superbonus, di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus e da altri bonus edilizi, con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Nell’iter attraverso Camera e Senato, il testo è stato modificato più volte e sono state inserite nuove scadenze e proroghe per accedere al bonus, oltre a un prolungamento dei tempi, da quattro a dieci anni, per detrarre dalle proprie tasse il credito spettante. Per quanto riguarda i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Senato ha votato ieri, 5 aprile 2023, dando il via libera al dlcon 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Dopo l’ok della Camera dei deputati, il decreto è stato approvato in via definitiva dal Senato.: le principalie le nuove scadenze Nella giornata di ieri, il Senato ha approvato il decreto, di cessione dei creditiderivanti dale da altri bonus edilizi, con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Nell’iter attraverso Camera e Senato, il testo è stato modificato più volte estate inserite nuove scadenze e proroghe per accedere al bonus, oltre a un prolungamento dei tempi, da quattro a dieci anni, per detrarre dalle proprie tasse il credito spettante. Per quanto riguarda i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TatTaguid : @AdeBertoldi @FratellidItalia @Italia Continua a dire che le banche stanno riaprendo! ma quali????? noi committenti… - COOPapERino21 : il #blocco della #cessione non riguarda le detrazioni per interventi di #Superbonus per i quali entro il 16 febbrai… - E__Io__Pago : @RadioBlueNoteIn @PoliticaPerJedi Tra l'altro quando si chiede a chi scrive che il superbonus abbia favorito i più… - FabioRocco86 : RT @RaffaeleCarcano: Altro che superbonus: per tante parrocchie romane sono in arrivo milioni di benedizioni pubbliche. #giubileo https://… - rgrendene : RT @RaffaeleCarcano: Altro che superbonus: per tante parrocchie romane sono in arrivo milioni di benedizioni pubbliche. #giubileo https://… -