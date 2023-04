Superbonus 110% | ecco tutte le novità approvate in Senato

(Di giovedì 6 aprile 2023) sulla cessione dei crediti e sui lavori di ristrutturazione Con 94 voti a favore, 72 contrari e 2 astensioni, ilmercoledì 5 aprile ha approvato il decreto Crediti, in cui rientra anche il Bonus. Con il l testo del 16 febbraio scorso si prevedeva lo stop immediato della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per tutti i bonus edilizi. Il Parlamento, però, ha previsto delle proroghe per le unifamiliari i cui lavori, al 30 settembre 2022, hanno raggiunto almeno il 30% del completamento. In questi casi, spiega il Corriere della Sera, “l’agevolazione alpotrà essere richiesta fino al 30 settembre 2023”. La proroga arriva anche “per i casi in cui, al 17 febbraio, non era ancora arrivato l’ok del cessionario: possibile fino al 30 novembre 2023 ma con il pagamento di una mora di 250 euro e solo per le spese ...

Via libera del Senato al decreto di cessione dei crediti fiscali Sei mesi in più per ottenere il% sui lavori delle villette, sconto in fattura e cessione del credito ancora possibili per chi ...Il via libera del Senato - dove l'esame del decreto legge sul approvato dalla Camera è appena iniziato - è scontato. I tempi per la conversione (entro il 17 aprile) sono stretti e difficilmente ...I proprietari degli edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi avranno altri sei mesi, fino al 30 settembre 2023, per completare i lavori che danno accesso aldel%; orizzonte temporale più ampio, dieci anni, per fruire della detrazione e dei crediti 2022; remissione in bonis , entro novembre, per le opzioni di sconto/cessione relative allo ...

Superbonus, aliquota e calendario: le novità sugli sconti fiscali Sky Tg24

Il decreto che di fatto blocca nuovi sconti in fattura e cessioni dei crediti ma proroga di 6 mesi il Superbonus 110% per villette e immobili unifamiliari è legge. Il Senato ha approvato in via ...Vediamo le principali novità contenute nella nuova Legge del DL Cessioni: Articolo 01 – Proroga del Superbonus 110 per le unifamiliari al 30 settembre; Articolo 1 – Modifiche alla disciplina relativa ...