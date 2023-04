Sum07 | Né di destra né di sinistra

(Di giovedì 6 aprile 2023) Un’idea non è né diné di. È un’idea buona o cattiva. Le idee non dovrebbero essere etichettate come appartenenti ad una fazione. Ricondurre una proposta allao alla, infatti, è uno sforzo inutile. Un’idea dovrebbe essere giudicata in base ai benefici o ai danni che può portare alla collettività. In sintesi il giudizio su un’idea dovrebbe essere totalmente slegato dall’appartenenza ad una forza politica: bisogna entrare nel merito di una proposta e giudicarla in modo oggettivo, senza preconcetti. P.S: Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto alcuni dei suoi aforismi più significativi. ...

