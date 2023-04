Sull’intelligenza artificiale vedo solo ottusità | sia di chi la venera sia di chi tenta di censurarla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) C’è soltanto una cosa che dovrebbe preoccupare più dell’Intelligenzalasciata funzionare a ruota libera: l’umana altrettanto libera di fare danni. Taleè di due tipi, rispetto all’intelligenza di cui sopra. C’è quella che vorrebbe consentire lo sviluppo incontrollato dell’I.A. – in nome del progresso e soprattutto del profitto – incurante degli effetti deleteri che questa nuova tecnologia sta operando sull’umano, a livello cognitivo, emotivo e relazionale. È da incoscienti, infatti, pensare che lo sviluppo incontrollato dell’I.A., in ambito per esempio creativo, non comporterà un impoverimento graduale di tale facoltà umana, perché gli individui saranno sempre piùti di lasciare alla tecnologia lo sforzo di creare testi, contenuti o perfino opere d’arte. Del resto, è quello che sta ...