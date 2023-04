Sul caso Lukaku la Juve ha fatto tutto bene, tranne una cosa: le scuse al calciatore dell’Inter | Primapagina (Di giovedì 6 aprile 2023) 2023-04-06 12:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: In un compendioso comunicato, emesso poco prima di mezzogiorno di mercoledì, la Juventus Football Club ha espresso la sua posizione sul caso Lukaku. Ha detto bene e con chiarezza quel che tutti si aspettavano, tranne omettere una cosa: le scuse, a nome dei tifosi non razzisti della società Juventina, al calciatore belga dell’Inter. Ascolta “Sul caso Lukaku la Juve ha fatto tutto bene, tranne una cosa: le scuse al giocatore” su Spreaker. Non voglio assolutamente sminuire quelle che rimangono le ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 6 aprile 2023) 2023-04-06 12:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: In un compendioso comunicato, emesso poco prima di mezzogiorno di mercoledì, lantus Football Club ha espresso la sua posizione sul. Ha dettoe con chiarezza quel che tutti si aspettavano,omettere una: le, a nome dei tifosi non razzisti della societàntina, albelga. Ascolta “Sullahauna: leal giocatore” su Spreaker. Non voglio assolutamente sminuire quelle che rimangono le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Un sovrano sul podio era Karajan, nato oggi nel 1908, e non a caso. Ecco le prove per la costruzione della 4 di Sch… - il_cappellini : Oggi l'intero editoriale del Fatto parla di me - potete immaginare come :) - e già questo la dice lunga su come è u… - LaVeritaWeb : Sentito dalla commissione d’inchiesta, il manager nega chiarimenti sul caso dei messaggini tra Albert Bourla e Ursu… - profilo_di : @queencelemylife E non è un caso, per me, che Emanuel Lo abbia sempre scelto di contrapporre Samu a Ramon, e mai a… - Emerald759 : RT @__ele91__: A dicembre quando li ho beccati per caso sul 55 complici a scherzare con la panna montata ho sperato che tra loro potesse na… -