Sui social gli hater anti Cav L' ira di Salvini | Trogloditi e tarati mentali

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tra i tssimi messaggi di solidarietà per il Cavaliere emergono anche commenti esecrabili che gioiscono per la malattia dell'ex premier

Berlusconi: Salvini, tarati mentali sui social Agenzia ANSA

Silvio Berlusconi sta dominando la cronaca, non solo italiana, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Spesso è finito sui giornali di tutto il mondo, co ...Un affettuoso pensiero all'amico Silvio, ti aspettiamo". Successivamente, in un incontro con i sindaci, ha aggiunto: "Mi domando che tipo di trogloditi e tarati mentali scrivano sui social e su siti ...