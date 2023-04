Sud Reporter, stasera puntata sulle vittime della violenza criminale. Ospite l’attore Germano Bellavia (Di giovedì 6 aprile 2023) Questa sera una nuova puntata che dà voce alle vittime e ai familiari delle vittime della violenza criminale. Poi tanto altro per la nuova puntata di Sud Reporter su Campi Flegrei tv con una grande novità: ora il canale del digitale è il numero 99, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo, in onda ogni giovedì alle 21 (e in replica la domenica sempre alle 21) sul canale 99 digitale terrestre per chi vive in Campania, in streaming su www.tvcampiflegrei.it o sulle pagine Facebook delle testate dove viene trasmesso in diretta. Ospiti in studio Tania Sorrentino, la moglie di Maurizio Cerrato: ieri le condanne a 23 anni per gli assassini del marito. Con lei ci sarà Alessandra Aronica, 18enne che 10 giorni fa ha subito un brutale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) Questa sera una nuovache dà voce allee ai familiari delle. Poi tanto altro per la nuovadi Sudsu Campi Flegrei tv con una grande novità: ora il canale del digitale è il numero 99, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo, in onda ogni giovedì alle 21 (e in replica la domenica sempre alle 21) sul canale 99 digitale terrestre per chi vive in Campania, in streaming su www.tvcampiflegrei.it opagine Facebook delle testate dove viene trasmesso in diretta. Ospiti in studio Tania Sorrentino, la moglie di Maurizio Cerrato: ieri le condanne a 23 anni per gli assassini del marito. Con lei ci sarà Alessandra Aronica, 18enne che 10 giorni fa ha subito un brutale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppemanzo : RT @sudreporter: Stasera nuova puntata su @tvCampiFlegrei alle 21 condotta da @TaisiaRaio, in studio @peppemanzo: ospiti e temi https://t.c… - TaisiaRaio : RT @sudreporter: Stasera nuova puntata su @tvCampiFlegrei alle 21 condotta da @TaisiaRaio, in studio @peppemanzo: ospiti e temi https://t.c… - sudreporter : Stasera nuova puntata su @tvCampiFlegrei alle 21 condotta da @TaisiaRaio, in studio @peppemanzo: ospiti e temi… - CilentoReporter : Maltempo per Pasqua, ma solo al Sud - giovannafadda4 : RT @a_meluzzi: Sud Reporter, ospiti di Taisia Raio l'ex governatore Bassolino e lo psichiatra Meluzzi - -