Studentesse Erasmus morte in Spagna | processo chiuso per il decesso dell' autista

(Di giovedì 6 aprile 2023) L'incidente del 2016 - Non è bastata dunque la tenacia dei genitori che unlo hanno cercato con tutte le loro forze. Perché sette anni dopo la strage in cui morirono 13in,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoScarsell2 : Per il caso delle studentesse Erasmus morte in Catalogna, Spagna,in seguito allo schianto di un autobus nel 2016, n… - anto_galli4 : RT @Adriano72197026: Autista stroncato da un infarto 13 studentesse morte - tigrelt : RT @Adriano72197026: Autista stroncato da un infarto 13 studentesse morte - isamiccoli52 : RT @Tg3web: A 7 anni dal terribile incidente in cui in Spagna morirono 13 studentesse Erasmus, 7 delle quali italiane, arriva la notizia de… - chopinlover_ : RT @Adriano72197026: Autista stroncato da un infarto 13 studentesse morte -

L'incidente del 2016 - Non è bastata dunque la tenacia dei genitori che un processo lo hanno cercato con tutte le loro forze. Perché sette anni dopo la strage in cui morirono 13in, di cui sette italiane , è stato stroncato da un infarto Santiago Rodriguez Jimenez, il conducente del pullman che il 20 marzo 2016 finì fuori strada a Freginals in Spagna. L'...È morto Santiago Rodriguez Jimenez, il conducente del pullman che il 20 marzo 2016 finì fuori strada a Freginals in Spagna, causando la morte di 13in, di cui sette italiane. Lo comunicano in una nota i familiari delle vittime tramite il loro avvocato. L'uomo è stato stroncato d un infarto. Rodriguez era l'unico imputato per ...... provocando la morte di 13, di cui 7 italiane. Fra queste la genovese Francesca Bonello, 24 anni di Castelletto, che si trovava nel paese iberico in. Il decesso chiude senza il ...

Morto in Spagna l'autista della strage delle studentesse Erasmus. I genitori: «Non avremo mai giustizia» Corriere della Sera

Aveva ammesso di essersi addormentato alla guida ed ora è morto l’autista della strage delle studentesse Erasmus a Freginals, in Spagna e con lui è morta la speranza delle famiglie delle vittime di ...Per il caso delle studentesse Erasmus morte in Spagna, in seguito allo schianto di un autobus in Catalogna nel 2016, non sarà emesso alcun verdetto. È, infatti, morto l'autista Santiago Rodriguez ...